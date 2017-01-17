Прокурор назвав необґрунтованими матеріали адвоката Януковича щодо тиску на суд

Кравченко назвав абсурдними заяви адвоката про те, що Янукович вимагає себе допитати у справі про держзраду.

Прокурор заявив про необґрунтованість матеріалів адвоката Януковича про тиск з боку ГПУ на Печерський суд e.kryzhanivsky / Depositphotos

Надані адвокатом колишнього президента-втікача Віктора Януковича матеріали про тиск з боку Генпрокуратури на Печерський районний суд Києва у справі його підзахисного є повністю безпідставними, заявив прокурор Військової прокуратури Руслан Кравченко.

"Дані клопотання... я вважаю, що вони взагалі не обґрунтовані і ніяких доказів про підтвердження його клопотання немає", - сказав Кравченко сьогодні, 17 січня.

Він також зазначив, що "всі клопотання в апеляційний суд, адміністративний суд, касаційну інстанцію – всі ці дії спрямовані на затягування часу, затягування процесу з даного виробництва".

При цьому Кравченко назвав абсурдними заяви адвоката про те, що Янукович вимагає себе допитати у справі про держзраду, а Генпрокуратура нібито ігнорує це бажання.

"У даному кримінальному провадженні Янукович є підозрюваним, ховається від розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності за межами території України, а саме на території РФ", - додав Кравченко.

Нагадаємо, у Святошинському районному суді Києва 28 листопада відбувся допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції в якості свідка у справі про вбивство 48 учасників Євромайдану співробітниками міліцейського спецпідрозділу "Беркут" Олександром Марінченком, Сергієм Тамтурою, Олегом Янішевським, Павлом Аброськіним і Сергієм Зінченком. Під час судового засідання генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.

Печерський районний суд Києва у середу, 14 грудня, дав дозвіл на арешт екс-президента України Віктора Януковича, а через два тижні - оголосив перерву на невизначений термін у розгляді клопотання про проведення заочного розслідування щодо Януковича.