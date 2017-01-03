Прокуратура попередньо кваліфікувала інцидент за участю Пашинського як хуліганство

Слідство направило запити в органи, що видали депутату зброю і дозвіл на володіння нею.

У Пашинського вилучили Glock і патрони до нього liga.net

Інцидент за участю народного депутата від "Народного фронту", який поранив з пістолета людину, прокуратура Київської області розслідує як факт хуліганства.

Як повідомив прокурор області Дмитро Чібісов на брифінгу у вівторок, 3 січня, кваліфікація правопорушення є попередньою та після ретельного аналізу дій учасників інциденту вона може змінена, передає ASN.

"Зараз пройшло не так багато часу, щоб говорити про склад злочину, але на однозначні висновки довго чекати не доведеться", – запевнив прокурор.

Він також нагадав, що інцидент стався на території селища Хлібче ввечері 31 грудня. У ньому брали участь чотири особи: Пашинський із дружиною і дві людини, що знаходилися біля мікроавтобуса Volkswagen. Мікроавтобус стояв на неосвітленій дорозі. Другий транспортний засіб - Mercedes - намагався його об'їхати.

"Було зроблено зауваження про те, що не включені габаритні вогні та знак аварійної зупинки. Під час цих зауважень виникла перепалка, потім виникла ситуація, коли народний депутат використав вогнепальну зброю Glock 19", – уточнив Чибісов.

В результаті чоловік, який не був водієм мікроавтобуса, отримав вогнепальне поранення і був госпіталізований. Призначено судово-медичну, криміналістичну, трасологічну й балістичну експертизи.

У Пашинського вилучилиі та направили на експертизу зброю та боєприпаси. Також прокуратура направили запити до органів, що видали депутату зброю і дозвіл на володіння нею.

Нагадаємо, як раніше повідомив член парламентської фракції "Народного фронту" Сергій Пашинський на своїй сторінці в Facebook, ввечері 31 грудня на трасі в Київській області у нього стався конфлікт з місцевим жителем. За словами Пашинського, на нього напали, вдаривши пляшкою, після чого він змушений був застосувати зброю для самозахисту, поранивши нападника в ногу.

Пізніше народний депутат від БПП Сергій Каплін звернувся до генерального прокурора України Юрію Луценку c депутатським запитом щодо розслідування стрілянини народного депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського. За його словами, вистріливши в людини, Він порушив відразу дві статті кримінального кодексу, зокрема перевищення самооборони і хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.