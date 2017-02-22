Профільний комітет Ради схвалив законопроект про створення антикорупційного суду

Члени антикорупційного комітету рекомендували депутатам підтримати проект закону.
За його словами, комітет підтримав законопроект без обговорення.
"Законопроект про антикорупційне суді відповідає вимогам антикорупційного законодавства, рекомендуємо парламенту почати його затвердження", – написав Соболєв на своїй сторінці в Facebook ввечері в середу, 22 лютого.
Голова комітету нагадав, що суддів для антикорупційного суду Україні допоможуть підібрати уряди США, ЄС і Британії. У компетенції суду будуть всі кримінальні провадження, зареєстровані НАБУ, процесуальне керівництво в яких здійснює Спеціалізована актикорупційна прокуратура.
Нагадаємо, законопроект про антикорупційні суди було зареєстровано в Раді 1 лютого.
Президент Венеціанської комісії Джованні Букіккіо заявляв про те, що створення спеціалізованого антикорупційного суду є необхідною умовою подолання корупції та відновлення довіри до судової системи в Україні.
Про необхідність створення антикорупційних судів заявляли також посол України в ЄС Хьюг Мінгареллі і директор НАБУ Артем Ситник.
Міністр юстиції Павло Петренко заявляв, що створення антикорупційного суду буде можливо в 2017 році. Але як раніше писав у своїй статті для DT.UA доктор юридичних наук, професор Микола Хавронюк, сьогодні необхідний для запуску Вищого антикорупційного суду законопроект все ще відсутній, а перспектива його запуску відсувається на 2018 рік. У теж час, на його думку, створення ВАС, передбачене набрав чинності 30 вересня законом "Про судоустрій і статус суддів", найбільш ефективно можна реалізувати через створення розгалуженої системи антикорупційних судів, що включає в себе сам ВАС, вісім судових палат Верховного суду.DT.UA