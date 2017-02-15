Президент Roshen хоче перетворити Липецьку фабрику на іржаве розбите корито

Президент корпорації Roshen розповів про те, чому так довго приймалося рішення про закриття фабрики Петра Порошенка в Липецьку і про її подальшу долю.

Стало відомо, на що перетвориться Липецька фабрика Порошенка Aндрій Товстиженко, ZN.UA

Рішення закрити Липецьку кондитерську фабрику брав менеджмент, а не сліпий траст, під управлінням якого перебуває корпорація, повідомив президент корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський.

"Я їх повідомив і все. Це було рішення менеджменту. І рішенням менеджменту було 20 років тому почати там бізнес. Все, що там було зроблено, було зроблено за рахунок російських покупців. Вони нам платили за цукерки, частину ми забирали сюди, а на решту будували там фабрику", - сказав Москалевський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він розповів, що в Липецьку була куплена "маленька, нікому не потрібна фабрика".

"Після 18 років, які я витратив на цю фабрику, так, мені знадобилося два роки для того, щоб спалити те, що я створив. Але головне, я зрозумів: на посаді Юди ми не будемо. Вибачте. Тепер нам потрібно фабрику просто цивілізовано закрити. Думаю, що вона через два роки перетвориться, як в казці про золоту рибку, на іржаве розбите корито", - додав він.

Говорячи про сліпоий траст, що керує корпорацією Roshen, Москалевський сказав: "Корпорація працює нормально. Ми зустрілися з Rothschild, домовилися, як будемо перед ними звітувати, і все".

Раніше повідомлялося, корпорація Roshen, що належить президентові України Петру Порошенку, прийняла рішення зупинити виробничу діяльність своєї кондитерської фабрики в російському Липецьку. Як зазначається в заяві компанії, дане рішення прийнято "з економічних і політичних причин". "Повна зупинка виробництва та консервація виробничих та інфраструктурних об'єктів заплановані на квітень 2017 року", - йдеться в заяві.