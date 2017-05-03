Президент призначив начальників управлінь СБУ в шести областях

Указами президента звільнені начальники управлінь СБУ в семи областях, призначені – в шести.
Своїм указом президент звільнив:
Віктора Андрейчука з посади начальника УСБУ у Львівській області;
Сергія Батракова з посади начальника УСБУ в Одеській області;
Степана Грещука з посади начальника ГУ СБУ у м. Києві та Київській області;
Едуарда Кріцина з посади начальника УСБУ в Харківській області;
Володимира Пахнюка з посади начальника УСБУ в Житомирській області;
Ігоря Шкурата з посади начальника УСБУ у Вінницькій області;
Олександра Довженка з посади начальника УСБУ в Чернігівській області.
Іншим указом президент призначив:
Олександра Ткачука начальником УСБУ у Львівській області;
Олександра Довженка начальником УСБУ в Одеській області;
Сергія Семочка начальником ГУ СБУ в м. Києві та Київській області;
Андрія Носача начальником УСБУ в Харківській області;
Віктора Панасюка начальником УСБУ в Житомирській області;
Володимира Пахнюка начальником УСБУ у Вінницькій області.
Нагадаємо, що в лютому 2017 року Порошенко провів кадрові перестановки в СБУ, змінивши керівників управлінь служби у ряді областей.DT.UA