Президент призначив начальників управлінь СБУ в шести областях

Указами президента звільнені начальники управлінь СБУ в семи областях, призначені – в шести.

Порошенко провів кадрові перестановки в СБУ president.gov.ua

Президент Україніпровів кадрові перестановки в керівництві управлінь СБУ в областях та місті Києві.

Своїм указом президент звільнив:

Віктора Андрейчука з посади начальника УСБУ у Львівській області;

Сергія Батракова з посади начальника УСБУ в Одеській області;

Степана Грещука з посади начальника ГУ СБУ у м. Києві та Київській області;

Едуарда Кріцина з посади начальника УСБУ в Харківській області;

Володимира Пахнюка з посади начальника УСБУ в Житомирській області;

Ігоря Шкурата з посади начальника УСБУ у Вінницькій області;

Олександра Довженка з посади начальника УСБУ в Чернігівській області.

Іншим указом президент призначив:

Олександра Ткачука начальником УСБУ у Львівській області;

Олександра Довженка начальником УСБУ в Одеській області;

Сергія Семочка начальником ГУ СБУ в м. Києві та Київській області;

Андрія Носача начальником УСБУ в Харківській області;

Віктора Панасюка начальником УСБУ в Житомирській області;

Володимира Пахнюка начальником УСБУ у Вінницькій області.

Нагадаємо, що в лютому 2017 року Порошенко провів кадрові перестановки в СБУ, змінивши керівників управлінь служби у ряді областей.