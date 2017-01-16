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Президент обговорив із головою ОБСЄ ситуацію в Донбасі

16 січня в 22:45

Порошенко закликав Курця реагувати на порушення прав людини окупантами в ОРДЛО.

Порошенко Курц
Порошенко підтримав ініціативу Курца про посилення СММ ОБСЄ у Донбасі
president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко зустрівся з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Австрії Себастьяном Курцом. Зустріч відбулася у понеділок, 16 січня, в Адміністрації президента в Києві, повідомляє прес-служба глави держави.

Під час зустрічі Порошенко висловив впевненість, що сьогодні, коли Росія грубо порушує свої зобов'язання в рамках ОБСЄ, Австрія керуватиметься необхідністю повернення поваги до верховенства права та принципами Гельсінського заключного акту.

"Необхідно щодня давати чітко зрозуміти Росії, що їй не уникнути відповідальності за кричуще нехтування нормами і принципами міжнародного права, а її надії на послаблення санкційного тиску – марні", – підкреслив український президент.

Особливу увагу співрозмовники приділили питанню технічного посилення Спеціальної мониторингововй місії ОБСЄ в Донбасі для підвищення ефективності моніторингу порушень режиму припинення вогню і фіксування фактів поставок російської зброї та найманців до ОРДЛО.

Глава держави зазначив, що врегулювання ситуації в Донбасі вимагає застосування всього потенціалу ОБСЄ, в тому числі, необхідність продовження роботи над питанням розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ в Донбасі.

Президент закликав Курца реагувати усіма можливими засобами на порушення Москвою прав українських громадян на окупованих територіях, а також сприяти звільненню політичних в'язнів, незаконно утримуваних Росією, і заручників у Донбасі

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Раніше повідомлялося, що Австрія перейняла від Німеччини головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в 2017 році.

У понеділок, 2 січня, голова МЗС Австрії Себастьян Курц і міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибули з робочим візитом у Донецьку область для обговорення стану імплементації Мінських угод та ситуації в Донбасі.

Під час візиту міністри погодили посилення СММ у зоні АТО.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ОБСЄ Курц Порошенко Донбас ОРДЛО АТО
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