Прем'єр Ізраїлю розпорядився мінімізувати контакти з Україною – ЗМІ

Нетаньяху відреагував на голосування членів Ради Безпеки ООН за резолюцію про ервейских послениях на західному березі річки Йордан.

Ізраїль гостро відреагував на голосування Ради Безпеки ООН kp.ru

Прем'єр-міністр Ізраїлюрозпорядився звести до мінімуму робочі стосунки ыз представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резлюцию Ради Безпеки ООН 23 грудня.

Відповідне доручення голова уряду дав Міністерству закордонних справ у неділю, 25 грудня, передає Deutsche Welle з посиланням на ізраїльські ЗМІ та коментар посадової особи, даний на умовах анонімності.

"У наступний період подорожуйте менше до країн, які голосували проти нас", – цитує видання слова Нетаньяху, сказані ним під час засідання уряду.

Рішення стосується України, Росії, Китаю, Японії, Франції, Анголи, Єгипту, Уругваю, Іспанії, Сенегалу та Нової Зеландії. Голыв МЗС цих країн не будуть приймати в Ізраїлі. Крім того, заморожена координація зустрічей очыльника ізраїльського уряду з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей і прем'єром КНР Лі Кецян, що мали відбутися у швейцарському Давосі.

У МЗС Ізраїлю поки що не прокоментували цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху дав розпорядження скасувати запланований візит до країни прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана через "антиізраїльське" голосування України в Раді Безпеки ООН.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результатів голосування ООН.

Нетаньяху також доручив Міністерству закордонних справ Ізраїлю протягом місяця переглянути взаємини з ООН, в тому числ ті, що стосуються фінансування організацій під егідою ООН.

Тим часом, у МЗС України висловили сподівання, що голосування за резолюцію Ради Безпеки ООН не вплине на відносини Києва й Тель-Авіва.