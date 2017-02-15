Прем'єр Австралії готує свій візит в Україну

Візит відбудеться в рамках поїздки прем'єра в країни Європи.
Малкольм Тернбулл незабаром відвідає Україну
theaustralian.com.au
Прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл
планує відвідати Україну під час своєї поїздки в Європу в 2017 році. Посол України в Австралії Микола Кулініч каже, що підготовка до візиту розпочнеться вже наступного тижня, повідомляє "Інтерфакс-Україна"
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Кулініч також додав, що Україна є одним із пріоритетів зовнішньої політики Австралії. При цьому посол зазначив можливість відвідування України парламентськими делегаціями Австралії.
Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом відбудеться його візит до США
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна