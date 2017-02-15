Прем'єр Австралії готує свій візит в Україну

Візит відбудеться в рамках поїздки прем'єра в країни Європи.

Малкольм Тернбулл незабаром відвідає Україну theaustralian.com.au

Прем'єр-міністр Австраліїпланує відвідати Україну під час своєї поїздки в Європу в 2017 році. Посол України в Австралії Микола Кулініч каже, що підготовка до візиту розпочнеться вже наступного тижня, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Кулініч також додав, що Україна є одним із пріоритетів зовнішньої політики Австралії. При цьому посол зазначив можливість відвідування України парламентськими делегаціями Австралії.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом