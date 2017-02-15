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Прем'єр Австралії готує свій візит в Україну

15 лютого в 11:04

Візит відбудеться в рамках поїздки прем'єра в країни Європи.

Австралийский премьер Малькольм Тернбулл
Малкольм Тернбулл незабаром відвідає Україну
theaustralian.com.au
Прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл планує відвідати Україну під час своєї поїздки в Європу в 2017 році. Посол України в Австралії Микола Кулініч каже, що підготовка до візиту розпочнеться вже наступного тижня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Кулініч також додав, що Україна є одним із пріоритетів зовнішньої політики Австралії. При цьому посол зазначив можливість відвідування України парламентськими делегаціями Австралії.

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Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом відбудеться його візит до США.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Україна Австралія візит посол
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