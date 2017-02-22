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Представник США в ООН назвала умову нормалізації відносин з Росією

22 лютого в 01:11

Ніккі Хейлі в черговий раз нагадала Кремлю про необхідність поважати державний суверенітет сусідніх держав.

Никки Хейли
Ніккі Хейлі нагадала, чий Крим
Nikki Haley / Facebook
Постійний представник США в Раді Безпеки ООН Ніккі Хейлі заявила, що Вашингтон розглядає можливість нормалізації відносин з Кремлем після деокупації Криму.

"Ми вважаємо можливим поліпшення відносин з Росією. Але більш високий рівень співробітництва з РФ неможливий без забезпечення безпеки наших європейських друзів і союзників. Тому ми закликаємо Росію поважати державний суверенітет України, а також зробити свій внесок у справу миру – відмовитися від окупації Криму", – заявила Хейлі під час відкритих дебатів щодо ініційованого Україною питання конфліктів в Європі у вівторок, 21 лютого.

Дипломат також вказала на необхідність реалізації Мінських домовленостей і назвала визнання Росією "документів" терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" "черговим викликом світу".

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Нагадаємо, на засіданні Радбезу ООН 2 лютого новий постпред США в ООН Ніккі Хейлі засудила російську агресію в Україні, закликавши РФ припинити окупацію Криму і забезпечити дотримання бойовиками ОРДЛО Мінських угод.

Детальніше про відносини Києва з новою адміністрацією США та перебіг Мінського процесу читайте у статті Сергія Рахманіна "Не чекати на Годо!" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги ООН Хейлі Україна РФ Крим
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