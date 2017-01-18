Представництво ЄС закликає Раду прийняти децентралізаційні закони без нових правок

В посольстві прийняття цих законів назвали додатковим стимулом для іноземних донорів.

Представництво ЄС закликає Раду ухвалити закони децентралізаційні

Представництво Європейського Союзу в Україні закликало Верховну Рада підтримати на пленарному засіданні в четвер законопроекти, що стосуються питань децентралізації

"Представництво ЄС в Україні закликає депутатів Верховної Ради ухвалити ці законопроекти без жодних подальших правок, оскільки зволікання можуть загальмувати процес здійснення реформ. Важливо, аби реформи у цій ключовій сфері продовжувались та успішно завершились, без жодних протиріч та затримок", - йдеться в повідомленні посольства, поширеному в середу.

Йдеться про три законопроекти, що стосуються питань децентралізації:

№4772 "Про внесення змін до законодавчих актів (про добровільне приєднання територіальних громад)",

№2489 "Про службу в органах місцевого самоврядування",

№5520 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України (щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів)".

В посольстві вважають, що ці закони сприятливо вплинуть на іноземних донорів - в їх числі і ЄС, - які в подальшому будуть підтримувати реформу децентралізації, надавати необхідні кошти і ділитися досвідом.

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