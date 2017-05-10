Позбавлений українського громадянства Артеменко може ходити на роботу в Раду – заступник голови ЦВК

Порошенко своїм указом позбавив Артеменка громадянства. Щоб позбавити його депутатського мандату необхідно 226 голосів у Раді.

Магера запропонував Верховній Раді взяти відповідальність за депутата Артеменка Василь Артюшенко, DT.UA

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера пояснив різницю міжі депутатських повноважень.

"Згідно зі статтею 81 основного закону України припинення громадянства України одночасно фактично не призводить до дострокового припинення повноважень народного депутата", - сказав Магера в коментарі телеканалу "112".

Заступник голови ЦВК повідомив, що "у зв'язку з цим Верховна Рада ще має проголосувати, ухвалити постанову не менше ніж 226 голосами народних депутатів для того, щоб такі повноваження народного депутата були достроково припиненіі".

За його словами, ЦВК може визнати обраним народним депутатом після Артеменка наступного кандидата від списку тільки після позбавлення його мандата.

4 травня член парламентської фракції Радикальної партії Дмитро Лінько оприлюднив копію указу президента від 29 квітня 2017 року про позбавлення Артема Артеменка громадянства України.

19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції "Радикальної партії" Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.