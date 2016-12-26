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Посол ЄС закликав Київ якомога швидше оновити склад ЦВК

26 грудня в 20:39

Термін повноважень 12 з 15 членів Центральної виборчої комісії закінчився в червні 2014 року.

Мингарелли
Мінгареллі нагадав, що термін повноважень більшості членів ЦВК, включаючи Охендовського, закінчився ще в червні 2014 року
Mission of Ukraine to the EU / Facebook
Глава представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі нагадав українському керівництву про необхідність якнайшвидшої заміни 12 з 15 членів Центральної виборчої комісії, термін повноважень яких сплив.

Дипломат також вказав на необхідність зміни виборчого законодавства.

"У питаннях виборчої системи важливо, якомога швидше, призначити 12 членів Центральної виборчої комісії та змінити закон про вибори у відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії", – заявив Мінгареллі в інтерв'ю виданню Realist, опублікованому в понеділок, 26 грудня.

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Як відомо, термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК, включаючи голову Михайла Охендовського, сплив 1 червня 2014 року.

На початку червня 2016 року президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради кандидатури нових членів Центральної виборчої комісії.

Детальніше про кандидатів у члени Центрвиборчкому читайте у статті координатора ОПОРИ Ольги Айвазовської "ЦВК: історія перезавантаження" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Realist
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Теги ЦВК Охендовський Порошенко ЄС Мінгареллі
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