Посол ЄС закликав Київ якомога швидше оновити склад ЦВК

Термін повноважень 12 з 15 членів Центральної виборчої комісії закінчився в червні 2014 року.

Мінгареллі нагадав, що термін повноважень більшості членів ЦВК, включаючи Охендовського, закінчився ще в червні 2014 року Mission of Ukraine to the EU / Facebook

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі нагадав українському керівництву про необхідність якнайшвидшої заміни 12 з 15 членів, термін повноважень яких сплив.

Дипломат також вказав на необхідність зміни виборчого законодавства.

"У питаннях виборчої системи важливо, якомога швидше, призначити 12 членів Центральної виборчої комісії та змінити закон про вибори у відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії", – заявив Мінгареллі в інтерв'ю виданню Realist, опублікованому в понеділок, 26 грудня.

Як відомо, термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК, включаючи голову Михайла Охендовського, сплив 1 червня 2014 року.

На початку червня 2016 року президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради кандидатури нових членів Центральної виборчої комісії.

Детальніше про кандидатів у члени Центрвиборчкому читайте у статті координатора ОПОРИ Ольги Айвазовської "ЦВК: історія перезавантаження" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".