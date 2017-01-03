Посол Великої Британії в ЄС йде в дострокову відставку - The Guardian

Айван Роджерс є одним з найбільш досвідчених британських послів в ЄС. На думку деяких політиків, його відставка буде мати вкрай негативні наслідки для Союзу.

Британський посол подав у відставку на тлі виходу країни зі складу ЄС European Parliament / Flickr

Великої Британії в ЄС Айван Роджерс подав у відставку за кілька місяців до початку формального виходу Британії з ЄС, повідомляє The Guardian

Відставка Роджерса, про яку раніше повідомляло видання Financial Times, відбулася майже на рік раніше запланованого терміну. Рішення посла дозволить призначити його наступника до того, як Велика Британія запустить 50-у статтю Лісабонського договору.

За словами колишнього очільника Казначейства, відставка Роджерса – це "навмисне і повне руйнування досвіду ЄС". Британський держслужбовець Ніколас Макперсон заявив, що від'їзд Роджерса став "величезною втратою в лавах експертів ЄС, включно з його попередником, Джоном Канліффом".

Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило інформацію про те, що Роджерс, один з найбільш досвідчених дипломатів Великої Британії в Європейському Союзі, попередив про своє дострокове звільнення у вівторок, 2 січня.

На думку Найджела Фараджа, колишнього голови правопопулістської партії UKIP, який ініціював референдум про вихід Британії з ЄС, інші дипломати повинні наслідувати приклад Роджерса і піти у відставку.

Відставка посла отримала масове схвалення з боку учасників кампанії, які прагнуть більш твердої підтримки Brexit. На думку деяких з них, Роджерс був "занадто великим песимістом у всьому, що стосувалося Brexit".

"Зараз час тих, хто налаштований оптимістично щодо майбутнього Великої Британії. Досить розмов, ми повинні продовжити вихід (зі складу Європейського Союзу - ред.)", - зазначив один з політиків.

Джонатан Ісабі, редактор веб-сайту BrexitCentral, повідомив про те, що відставка Айвана Роджерса мала б більш руйнівний ефект, якби вона відбулася пізніше.

Нагадаємо, що прихильники так званого Brexit перемогли у Великії Британії за результатами референдуму про збереження членства країни в Євросоюзі. Так, за вихід з ЄС проголосували 51,9, тоді як за збереження членства – 48,1%. При цьому Шотландія, Північна Ірландія і Гібралтар проголосували за те, щоб залишатися в ЄС.

У 2014-му на референдумі про незалежність 55% проголосували за те, щоб залишитися в складі Великобританії. 45% підтримали незалежність Шотландії.