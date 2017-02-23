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Посол України в Раді Європи звинуватив посла РФ у брехні через заяви щодо смерті Чуркіна

23 лютого в 13:56

Довелося порушити дипломатичне правило, але воно було того варте, пише Кулеба.

 

Дмиртий Кулеба МИД Украины
Кулеба звинуватив представника РФ в Раді Європи у брехні через заяви щодо смерті Чуркіна
Фокус
Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба звинуватив у брехні представника Росії Івана Солтановського через заяви щодо смерті постпреда Росії в ООН Віталія Чуркіна.

Кулеба повідомив, що МЗС РФ офіційно запустило розділ на своєму сайті для боротьби з недостовірною інформацією в той самий день, коли "посол РФ офіційно запустив в Раді Європи фейк про аморальність українців в Раді Безпеки ООН у зв'язку з вшануванням смерті посла Чуркіна".

"У відповідь, я так само офіційно при всіх запустив у посла РФ ввічливий, але рішучий заклик припинити поширювати брехню в Раді Європи. Довелося порушити дипломатичне правило не переходити на особистості, але воно було того варте", - написав Кулеба в Facebook.

 

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Раніше речник МЗС України Мар'яна Беца повідомила, що російська делегація в Раді безпеки ООН хотіла, щоб постпред  України при ООН Володимир Єльченко ухвалив проект політичної заяви про смерть постпреда РФ при ООН Віталія Чуркіна. Радбез ООН обмежився традиційною, в таких випадках, заявою для преси.

Раніше в МЗС РФ заявили, що українська делегація, якаголовує в Раді безпеки ООН впродовж лютого, не дала згоди на прийняття офіційної заяви з нагоди кончини постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна.

Нагадаємо, 20 лютого помер постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін. У МЗС РФ не повідомили подробиць його смерті. За даними видання New York Post, у Чуркіна були проблеми з серцем.

За матеріалами: DT.UA
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Теги посол ООН Рада Чуркін Європа Кулеба МЗС Україна Росія
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