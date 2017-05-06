Посол США нагадала про необхідність створення антикорупційного суду в Україні

Йованович вказала на важливість судової реформи для залучення інвестицій в українську економіку.
"Ми працюємо з усіма учасниками формування Верховного суду. Окремо ми виділяємо одну важливу реформу – заснування антикорупційного суду в Україні. Адже в країні вже є незалежні детективи і прокурори. Але для забезпечення результатів, яких хочуть українські громадяни, необхідна ще й незалежна судова система", – зазначила дипломат в інтерв'ю Hromadske.ua, опублікованому в п'ятницю, 5 травня.
Йованович також розповіла про внесок США у створенні антикорупційних механізмів і органів в Україні: за підтримки Вашингтона була запущена система публічних закупівель Prozorro, а також сформовані Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне агентство з питань запобігання корупції.
Говорячи про важливість проведення судової реформи, Йованович пов'язала її успішність із залученням іноземних інвестицій.
"Реформи у сфері правосуддя критично важливі як для українців, які хочуть справедливого ставлення з боку суддів, так і для іноземних інвесторів – у разі, якщо ділові суперечки дійдуть до цього", - наголосила дипломат.
Президент Венеціанської комісії Джованні Букіккіо заявляв про те, що створення спеціалізованого антикорупційного суду є необхідною умовою подолання корупції та відновлення довіри до судової системи в Україні.
Про необхідність створення антикорупційних судів неодноразово заявляли представники громадянського суспільства, директор НАБУ Артем Ситник, а також дипломати ЄС і США.
У той же час, категоричний проти цієї ініціативи виступили голова Верховного суду України Ярослав Романюков, а також Вища рада правосуддя.
Міністр юстиції Павло Петренко заявляв, що створення антикорупційного суду буде можливо в 2017 році. Але як раніше писав у своїй статті для DT.UA доктор юридичних наук, професор Микола Хавронюк, сьогодні необхідний для запуску Вищого антикорупційного суду законопроект все ще відсутній, а перспектива його запуску відсувається на 2018 рік. У теж час, на його думку, створення ВАС, передбачене набрав чинності 30 вересня законом "Про судоустрій і статус суддів", найбільш ефективно можна реалізувати через створення розгалуженої системи антикорупційних судів, що включає в себе сам ВАС, вісім судових палат Верховного суду.Hromadske.ua