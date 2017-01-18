Посол Німеччини виключив пом'якшення санкцій проти Росії

Санкції діють з 2014 року і чітко прив'язані до виконання Росією Мінських угод.

Посол ФРН в Україні пообіцяв Турчинову зберегти санкції проти Росії gazetatema.net

Позиція Німеччини полягає в тому, "що не може бути і мови щодо пом'якшення чи скасування санкцій, оскільки РФ не дотримується Мінських домовленостей", повідомив посол ФРН в Україні Ернст Райхель.

"Україна може і надалі розраховувати на нашу підтримку", - сказав посол під час зустрічі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим.

Як повідомляє прес-служба РНБО, під час зустрічі співрозмовники обговорили поточну ситуацію в Україні та методи гібридної війни, яку Російська Федерація веде проти України і країн Європи. Окрему увагу сторони приділили обговоренню геополітичної ситуації, що склалася внаслідок агресивних дій РФ.

Секретар РНБО України наголосив, що проблема відновлення оборонного потенціалу "є для нас пріоритетною". "Ми багато вже зробили в цьому напрямку, але це питання могло б вирішуватися набагато швидше, якби не було блокування військово-технічної співпраці з нашими партнерами", - зазначив Турчинов.

13 січня президент США Барак Обама перед закінченням своїх повноважень продовжив ще на один рік санкції проти Росії за її агресію проти України.

Обраний президент США Дональд Трамп допустив пом'якшення санкцій проти РФ у обмін на ядерну угоду.