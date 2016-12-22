Посол Німеччини не бачить необхідності в новому "плані Маршалла" для України

Україні слід вирішувати внутрішні проблеми і самостійно залучати вільний капітал, переконаний дипломат.

У Німеччині не бачать необхідності більш масштабної підтримки України 112 Україна

Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель не вважає, що Україні необхідна масштабна фінансова підтримка Заходу за зразком так званого "".

Як повідомляє "Європейська правда" в ході конференції "Аудит зовнішньої політики України" Райхель заявив, що не згоден з критикою на адресу Німеччини з приводу недостатньої фінансової підтримки Києва.

"Я не згоден з тими, хто просить план Маршалла для України з дуже простих причин. На глобальному рівні є дуже багато капіталу з низькою процентною ставкою. Питання полягає в тому, як залучити цей капітал", – зазначив дипломат.

Посол зазначив, що Україна сьогодні має дуже низький рівень кредитного рейтингу (Fitch визначило рейтинг України на рівні "B-" "високо спекулятивні облігації"), що робить неможливим повноцінний вихід Києва на глобальний ринок позик.

"Якщо Україна запропонує відповідні умови, які будуть добрими та надійними, то не буде нічого магічного в тому, що міжнародний капітал прийде до України і використає наявні можливості", – підкреслив він.

Райхель висловив упевненість в тому, що після внутрішніх змін Україні буде не потрібна фінансова допомога від платників податків інших країн.

Як відомо, планом Маршалла (за ім'ям держсекретаря США Джорджа Маршалла) називають американську програму відновлення та розвитку Європи після Другої світової війни.

У лютому голова німецько-української парламентської групи, депутат Бундестагу Карл-Георг Вельман розповів, що Німеччині працюють над новою стратегією для стабілізації і розвитку України, яка буде йти в якості доповнення до Угоди про асоціацію.

"Це ідея ґрунтовного "плану Маршалла" для відновлення економіки, управління, судової системи і т. д.", - сказав він.

Тим часом, влада Німеччини звернулася до керівництва інших розвинених країн підтримати економіку африканських держав, що допоможе скоротити потік мігрантів в Європу. Пропозиція отримала умовну назву "План Маршалла для Африки", подробиці якого в найближчі тижні представить міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Герд Мюллер