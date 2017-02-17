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Посли G7 закликали припинити блокаду ОРДЛО

17 лютого в 18:14

Блокування поставок вугілля з окупованих територій загрожує енергетичній безпеці мільйонів українців, заявили дипломати.

Блокада ОРДЛО
Дипломати Великої сімки розкритикували блокаду Донбасу
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Дипломатичні представники країн Великої сімки (Великобританія, Німеччина, Італія ,США, Канада, Франція та Японія) закликали припинити транспортну блокаду ОРДЛО, оскільки вона загрожує енергетичній безпеці країни.

"Уряду необхідно модернізувати заводи і провести важливі реформи для забезпечення довгострокової безпеки енергопостачання країни", - зазначається у спільній заяві послів країн G7, поширеною прес-службою посольства Італії в Україні.

Дипломати Великої сімки підкреслили, що блокада загрожує енергетичній безпеці мільйонів українських громадян, а також закликали всі причетні до неї сторони припинити блокування поставок антрациту з ОРДЛО, розблокувавши автодороги та залізничні шляхи для здійснення легальної торгівлі.

Посли вказали Києву на необхідність забезпечити прозору і законну систему поставок енергоресурсів, а також зміцнити впевненість суспільства в тому, що комунальні підприємства експлуатуються в суспільних інтересах.

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Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті та станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про запровадження надзвичайних заходів у енергетиці.

Наступного дня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги посол блокада Італія
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