Посли G7 закликали припинити блокаду ОРДЛО

Блокування поставок вугілля з окупованих територій загрожує енергетичній безпеці мільйонів українців, заявили дипломати.
"Уряду необхідно модернізувати заводи і провести важливі реформи для забезпечення довгострокової безпеки енергопостачання країни", - зазначається у спільній заяві послів країн G7, поширеною прес-службою посольства Італії в Україні.
Дипломати Великої сімки підкреслили, що блокада загрожує енергетичній безпеці мільйонів українських громадян, а також закликали всі причетні до неї сторони припинити блокування поставок антрациту з ОРДЛО, розблокувавши автодороги та залізничні шляхи для здійснення легальної торгівлі.
Посли вказали Києву на необхідність забезпечити прозору і законну систему поставок енергоресурсів, а також зміцнити впевненість суспільства в тому, що комунальні підприємства експлуатуються в суспільних інтересах.
Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті та станції Фенольна.
В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про запровадження надзвичайних заходів у енергетиці.
Наступного дня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.Інтерфакс-Україна