Трамп не змінюватиме посла США в Україні

Співробітник посольства США заявив, що Йованович є кар'єрним дипломатом.

В посольстві США в Україні заявили, що відкликання Трампом послів не торкнеться Йованович Василь Артюшенко, DT.UA

В американському посольстві виключили відкликання посла США в Україні Марі Йованович у зв'язку з інформацією про те, що указом обраного президента США Дональда Трампа, всі призначені з політичних причин посли США повинні будуть залишити свої посади до його інаугурації.

"Є два типи призначення дипломатів: політичне й кар'єрне. Марі Йованович є кар'єрним дипломатом, тому її це не торкнеться", – сказав співробітник диппредставництва "Українським новинам", передає "Українська правда".

Раніше сама Йованович заявила, що результати виборів у США не вплинуть на партнерські стосунки з Україною.