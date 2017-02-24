Порошенко затвердив склад делегації на суді ООН у Гаазі проти Росії

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Українську делегацію на суді в Гаазі очолила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Олена Зеркаль очолила українську делегацію слуханнях Міжнародного суду ООН щодо агресії Росії Василь Артюшенко, DT.UA

Президент Петро Порошенко своїм указом затвердив склад делегації України для участі у слуханнях Міжнародного суду ООН щодо порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Слухання відбудуться в період з 6 по 9 березня у Гаазі.

Очолила українську делегацію заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Також до складу увійшли - директор департаменту Європейського Союзу МЗС Всеволод Ченцов, заступник генерального прокурора Євгеній Єнін, керівник головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції адміністрації президента Ігор Жовква, керівник секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко та начальник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

Як повідомлялось, 17 січня в Міжнародному суді ООН зареєстрували України позов проти РФ за фактом порушення Конвенції ООН з протидії тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Україна звинувачує Кремль у дискримінації кримськотатарської та української громад в окупованому Криму, а також у фінансуванні терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Детальніше про перспективи "кримської" справи проти РФ у Гаазькому Міжнародному кримінальному суді читайте в статті Миколи Мирного "Розірвати коло безкарності" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".