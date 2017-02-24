Порошенко затвердив склад делегації на суді ООН у Гаазі проти Росії

Українську делегацію на суді в Гаазі очолила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.
Слухання відбудуться в період з 6 по 9 березня у Гаазі.
Очолила українську делегацію заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Також до складу увійшли - директор департаменту Європейського Союзу МЗС Всеволод Ченцов, заступник генерального прокурора Євгеній Єнін, керівник головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції адміністрації президента Ігор Жовква, керівник секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко та начальник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.
Як повідомлялось, 17 січня в Міжнародному суді ООН зареєстрували України позов проти РФ за фактом порушення Конвенції ООН з протидії тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Україна звинувачує Кремль у дискримінації кримськотатарської та української громад в окупованому Криму, а також у фінансуванні терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
Детальніше про перспективи "кримської" справи проти РФ у Гаазькому Міжнародному кримінальному суді читайте в статті Миколи Мирного "Розірвати коло безкарності" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA