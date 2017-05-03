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Порошенко запросив Нетаньяху відвідати Україну з державним візитом

3 травня в 11:10

Президент також зазначив, що сподівається на результативність майбутнього візиту Гройсмана в Ізраїль.

Порошенко телефон
Порошенко запросив прем'єр-міністра Ізраїлю відвідати Україну
Президент України Петро Порошенко запросив прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху здійснити візит в Україну. Під час телефонної розмови між лідерами країн Порошенко також висловив надію на успішність візиту Володимира Гройсмана у Ізраїль у травні, повідомляється на сайті президента.

Крім того, український президент привітав Нетаньяху з 69 річницею держави Ізраїль.

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Нагадаємо, що наприкінці грудня 2016 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розпорядився звести до мінімуму робочі стосунки з представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резолюцію Ради Безпеки ООН 23 грудня. Запланований на 27 грудня візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у Ізраїль був скасований.

У лютому Петро Порошенко в телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу домовився про візит прем'єр-міністра України Гройсмана в Ізраїль.

Детальніше про охолодження відносин між Україною та Ізраїлем після скандального голосування щодо резолюції Радбезу ООН читайте в статті Володимира Кравченка "Демарш у Хануку" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Ізраїль Україна Гройсман Порошенко
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