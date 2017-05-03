Порошенко запросив Нетаньяху відвідати Україну з державним візитом

Президент також зазначив, що сподівається на результативність майбутнього візиту Гройсмана в Ізраїль.

Порошенко запросив прем'єр-міністра Ізраїлю відвідати Україну

Президент України Петро Порошенко запросив прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху здійснити візит в Україну. Під час телефонної розмови між лідерами країн Порошенко також висловив надію на успішність візиту Володимира Гройсмана у Ізраїль у травні, повідомляється на сайті президента.

Крім того, український президент привітав Нетаньяху з 69 річницею держави Ізраїль.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2016 року прем'єр-міністр Ізраїлюрозпорядився звести до мінімуму робочі стосунки з представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резолюцію Ради Безпеки ООН 23 грудня. Запланований на 27 грудня візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у Ізраїль був скасований.

У лютому Петро Порошенко в телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу домовився про візит прем'єр-міністра України Гройсмана в Ізраїль.

Детальніше про охолодження відносин між Україною та Ізраїлем після скандального голосування щодо резолюції Радбезу ООН читайте в статті Володимира Кравченка "Демарш у Хануку" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".