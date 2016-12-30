Порошенко запропонував сенаторам США відвідати Донбас і побачити провокації бойовиків

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Президент підкреслив важливість традиційної двопартійної підтримки України в Конгресі США.

Порошенко нагородив Маккейна орденом Свободи і відзначив орденом Ярослава Мудрого

Президент України Петро Порошенко запропонував сенаторам США Джону Маккейну і Ліндсі Грема відвідати Донбас, щоб вони могли переконатися в провокації бойовиків. Про це в п'ятницю, 30 грудня, повідомляє прес-служба українського президента.

"Президент запропонував сенаторам США здійснити візит на Донбас для отримання об'єктивної інформації про підривні дії російської сторони і її бойовиків, які продовжують провокації і порушують режим припинення вогню", - повідомляє прес-служба.

У п'ятницю, 30 грудня, Порошенко провів зустріч з делегацією Сенату на чолі з сенатором Джоном Маккейном. До складу американської делегації також увійшли сенатори Ліндсі Грем і Емі Клобучар.

Сторони відзначили важливість продовження зусиль щодо забезпечення виконання Росією зобов'язань згідно з Мінськими домовленостями і збереження політики міжнародних санкції проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи Крим. Порошенко також відзначив важливість прийняття Конгресом США закону "Про підтримку стабільності та демократії в Україні".

Порошенко також розповів американським сенаторам про хід реформ в Україні та підкреслив важливу роль США в цьому процесі.

Крім того, Порошенко нагородив сенатора Джона Маккейна орденом Свободи і відзначив орденом Ярослава Мудрого - сенатори Ліндсі Грема за вагомий особистий внесок у зміцнення відносин між Україною і Сполученими Штатами Америки під час зустрічі з делегацією США.

Раніше голова Комітету Сенату США з питань Збройних сил Джон Маккейн повідомив, що у 2017 році Україна може отримати до $ 500 млн з бюджету Пентагону.

Крім того, Вашингтон анонсував виділення 335 мільйонів доларів для реформування сектору безпеки та оборони в Україні.

У свою чергу секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов розраховує на поставки зарубіжної летальної зброї в Україну.