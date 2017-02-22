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Порошенко задоволений діалогом з адміністрацією Трампа

22 лютого в 13:11

Президент нагадав про продуктивність розмов з топ чиновниками США.

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Порошенко вважає, що контакти з новою адміністрацією США налагоджуються добре
Сайт президента України
Президент Петро Порошенко заявив, про задоволеність налагодженням діалогу з новою адміністрацією президента США. За словами президента, він провів у Мюнхені дуже важливу зустріч з віце-президентом США Майком Пенсія, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Також Порошенко нагадав, що у нього були змістовні розмови з державним секретарем Рексом Тіллерсоном і самим Дональдом Трампом.

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Раніше повідомлялося, що Петро Порошенко зустрівся з американським сенатором Річардом Дурбін і конгресменом Майклом Квіглі. Співрозмовники обговорили реформи в Україні, ситуацію в Донбасі і санкції проти Росії.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Порошенко президент США Трамп
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