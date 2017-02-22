Порошенко задоволений діалогом з адміністрацією Трампа

Президент нагадав про продуктивність розмов з топ чиновниками США.

Порошенко вважає, що контакти з новою адміністрацією США налагоджуються добре Сайт президента України

Президент Петро Порошенко заявив, про задоволеність налагодженням діалогу з новою адміністрацією президента США. За словами президента, він провів у Мюнхені дуже важливу зустріч з віце-президентом США Майком Пенсія, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Також Порошенко нагадав, що у нього були змістовні розмови з державним секретарем Рексом Тіллерсоном і самим Дональдом Трампом.