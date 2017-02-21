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Порошенко вважає визнання Москвою документів ОРДЛО підставою для посилення антиросійських санкцій

21 лютого в 15:08

У Кремлі фактично відмовляються від Мінського процесу, наголосив президент.

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Порошенко чекає серйозної реакції Заходу на рішення Росії визнати документи "ЛНР-ДНР"
Сайт президента України
Рішення російської сторони щодо визнання документів, виданих у так званих "ЛНР" та "ДНР" вказує на фактичну відмову Москви від Мінського процесу і може послужити підставою для посилення санкцій проти РФ, заявив президент України Петро Порошенко.

Як повідомляє прес-служба Президента України, даної теми Порошенко торкнувся у ході зустрічі з комісаром ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління в кризових ситуаціях Христосом Стіліанідесом.

"Ми зараз спостерігаємо постійні порушення Мінських угод. Ми бачимо не тільки порушення режиму припинення вогню, але і абсолютно цинічне рішення щодо визнання фейкових документів фейкових республік", – заявив президент України.

"З точки зору міжнародного права це вже є елементом визнання цих незаконних формувань, і, де-факто, відмови від Мінського процесу, оскільки ці кроки є несумісними з імплементацією Мінських угод. Вважаємо, що це надзвичайно тривожне явище, і воно потребує рішучих дій, аж до посилення санкцій", – уклав він.

Єврокомісар Стіліанідес, у свою чергу, підтвердив позицію ЄС щодо підтримки України. За його словами, Євросоюз продовжує докладати значних дипломатичних зусиль, спрямованих на повне виконання Росією Мінських угод.

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Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними "документи", що посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

Як пише видання Financial Times, європейські дипломати бачать визнання Кремлем "документів""ДНР" і "ЛНР" попередження для України і Заходу. Адже це рішення з'явилося на тлі розчарування Москви новою адміністрацією США. Вашингтон так і не став на сторону Росії у конфлікті.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія Порошенко санкції
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