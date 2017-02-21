Порошенко вважає визнання Москвою документів ОРДЛО підставою для посилення антиросійських санкцій

У Кремлі фактично відмовляються від Мінського процесу, наголосив президент.

Порошенко чекає серйозної реакції Заходу на рішення Росії визнати документи "ЛНР-ДНР" Сайт президента України

Рішення російської сторони щодо визнання документів, виданих у так званих "ЛНР" та "ДНР" вказує на фактичну відмову Москви від Мінського процесу і може послужити підставою для посилення санкцій проти РФ, заявив президент України

Як повідомляє прес-служба Президента України, даної теми Порошенко торкнувся у ході зустрічі з комісаром ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління в кризових ситуаціях Христосом Стіліанідесом.

"Ми зараз спостерігаємо постійні порушення Мінських угод. Ми бачимо не тільки порушення режиму припинення вогню, але і абсолютно цинічне рішення щодо визнання фейкових документів фейкових республік", – заявив президент України.

"З точки зору міжнародного права це вже є елементом визнання цих незаконних формувань, і, де-факто, відмови від Мінського процесу, оскільки ці кроки є несумісними з імплементацією Мінських угод. Вважаємо, що це надзвичайно тривожне явище, і воно потребує рішучих дій, аж до посилення санкцій", – уклав він.

Єврокомісар Стіліанідес, у свою чергу, підтвердив позицію ЄС щодо підтримки України. За його словами, Євросоюз продовжує докладати значних дипломатичних зусиль, спрямованих на повне виконання Росією Мінських угод.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними "документи", що посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

Як пише видання Financial Times, європейські дипломати бачать визнання Кремлем "документів""ДНР" і "ЛНР" попередження для України і Заходу. Адже це рішення з'явилося на тлі розчарування Москви новою адміністрацією США. Вашингтон так і не став на сторону Росії у конфлікті.