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Порошенко впевнений, що Лукашенко не дозволить Росії напасти на Україну через Білорусь

22 лютого в 12:59

Порошенко радить Білорусі і країнам Балтії бути готовими до будь-яких "сюрпризів" з боку Кремля.

Лукашенко Порошенко
Порошенко впевнений у вірності Лукашенко
gorod.dp.ua
Президент України Петро Порошенко впевнений, що президент Білорусі Олександр Лукашенко не дозволить використати свою країну для російської агресії проти України.

"На півночі Кремль посилює тиск на Білорусь. Хоча я впевнений, що президент Лукашенко не дозволить, про що він мені неодноразово говорив, використовувати свою територію для недружніх дій по відношенню до нас", - сказав президент, виступаючи в ході оперативних зборів ВСУ.

Порошенко нагадав, що Лукашенко заборонив використовувати "фейкові папірці" ОРДЛО для в'їзду в Білорусь.

"Навчений досвідом радив би білорусам, як і країнам Балтії, бути готовими до будь-яких сюрпризів з боку Москви", - сказав президент України.

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Раніше президент Петро Порошенко повідомив, що загроза повномасштабної агресії з боку Росії нікуди не поділася. "І ця загроза не тільки сочиться через неконтрольовані нами ділянки на Донбасі – вона нависає по всій лінії кордону з Росією і навіть більше, що переконує нас у ворожих намірах Російської Федерації", - сказав Порошенко.

Як писало ZN.UA, президент Білорусі Олександр Лукашенко і його оточення стривожені черезформування Москвою нової дивізії біля російсько-білоруського кордону, а також запланованого на цей рік проведення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2017", які передбачають масштабне перекидання російських сил на територію Білорусі.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Білорусь Росія президент Порошенко Лукашенко
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