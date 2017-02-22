Порошенко впевнений, що Лукашенко не дозволить Росії напасти на Україну через Білорусь

Порошенко радить Білорусі і країнам Балтії бути готовими до будь-яких "сюрпризів" з боку Кремля.
"На півночі Кремль посилює тиск на Білорусь. Хоча я впевнений, що президент Лукашенко не дозволить, про що він мені неодноразово говорив, використовувати свою територію для недружніх дій по відношенню до нас", - сказав президент, виступаючи в ході оперативних зборів ВСУ.
Порошенко нагадав, що Лукашенко заборонив використовувати "фейкові папірці" ОРДЛО для в'їзду в Білорусь.
"Навчений досвідом радив би білорусам, як і країнам Балтії, бути готовими до будь-яких сюрпризів з боку Москви", - сказав президент України.
Раніше президент Петро Порошенко повідомив, що загроза повномасштабної агресії з боку Росії нікуди не поділася. "І ця загроза не тільки сочиться через неконтрольовані нами ділянки на Донбасі – вона нависає по всій лінії кордону з Росією і навіть більше, що переконує нас у ворожих намірах Російської Федерації", - сказав Порошенко.
Як писало ZN.UA, президент Білорусі Олександр Лукашенко і його оточення стривожені черезформування Москвою нової дивізії біля російсько-білоруського кордону, а також запланованого на цей рік проведення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2017", які передбачають масштабне перекидання російських сил на територію Білорусі.DT.UA