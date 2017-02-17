Порошенко вказав на неможливість врегулювання конфлікту в Донбасі "за спиною" у Києва

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Президент України нагадав світовій спільноті про Мюнхенську угоду 1938 року, яке стало прологом до Другої світової війни.

Порошенко у Мюнхені порівняв Путіна з Гітлером

Президент України Петро Порошенко під час виступу назаявив, що врегулювання конфлікту в Донбасі неможливо без участі офіційного Києва, і закликав європейських лідерів до єдності.

На початку свого виступу голова на панельній дискусії "Майбутнє Заходу: крах або повернення?" глава держави згадав колишнього британського прем'єр-міністра Невілла Чемберлена – одного з ініціаторів Мюнхенської угоди 1938 року, повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко на своїй сторінці в Twitter увечері в п'ятницю, 17 лютого.

"Я привіз вам мир", – заявив Чемберлен після підписання договору про передачу Судетської області Чехословаччини Німеччині на вимогу Адольфа Гітлера, але це угода стало прологом до Другої світової війни.

Президент розпочав виступ у Мюнхені з цитати Чемберлена, який вірив, що після Мюнхена-1938 настане мир. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 17 лютого 2017 р.

Порошенко заявив, що заохочення агресора не відповідає інтересам Заходу.

"Путін ненавидить Україну. Він вважає, що Україна не має своєї ідентичності. Але було б помилкою вважати, що Росія обмежиться Україною", – зазначив президент. За його словами єдиним "гріхом" України в очах російського керівництво є її прагнення до незалежності і демократичних цінностей.

Putin hates Ukraine by deeply and sincerely. But It would be a mistake to think that the Russia's appetites are limited to Ukraine only — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 лютого 2017 р.

"Ніяких домовленостей про Україну без участі України. Будь-яка угода з Путіним "за спиною" України призведе до ескалації", – заявив президент України.

Порошенко підкреслив, що Захід не повинен відмовлятися від санкційного тиску на Росію.

"Санкції – це наші активи, а не зобов'язання. Вони є демонстрацією нашої сили, якщо вони застосовуються, але вони є і демонстрацією нашої слабкості, якщо їх скасувати. Зменшити дипломатичний тиск на Росію або пом'якшення санкцій до того, як Росія піде з Донбасу чи Криму, - все це буде заохоченням агресії", – пояснив глава держави.

"Підтримка України – це єдиний спосіб зупинити агресію і змусити РФ поважати міжнародне право і світовий порядок", – додав Порошенко.

Український президент закликав європейських лідерів до єдності і заявив про неприпустимість повторення помилок минулого.

Як повідомлялося, під час візиту до Мюнхена 17-18 лютого президент України Петро Порошенко має намір зустрітися з віце-президентом США Майком Пенсом, президентом Польщі Анджеєм Дудою та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Зустрічі заплановані в рамках 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.