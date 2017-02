Порошенко вказав на неможливість врегулювання конфлікту в Донбасі "за спиною" у Києва

Президент України Петро Порошенко під час виступу назаявив, що врегулювання конфлікту в Донбасі неможливо без участі офіційного Києва, і закликав європейських лідерів до єдності.

На початку свого виступу голова на панельній дискусії "Майбутнє Заходу: крах або повернення?" глава держави згадав колишнього британського прем'єр-міністра Невілла Чемберлена – одного з ініціаторів Мюнхенської угоди 1938 року, повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко на своїй сторінці в Twitter увечері в п'ятницю, 17 лютого.

"Я привіз вам мир", – заявив Чемберлен після підписання договору про передачу Судетської області Чехословаччини Німеччині на вимогу Адольфа Гітлера, але це угода стало прологом до Другої світової війни.

Порошенко заявив, що заохочення агресора не відповідає інтересам Заходу.

"Путін ненавидить Україну. Він вважає, що Україна не має своєї ідентичності. Але було б помилкою вважати, що Росія обмежиться Україною", – зазначив президент. За його словами єдиним "гріхом" України в очах російського керівництво є її прагнення до незалежності і демократичних цінностей.

Putin hates Ukraine by deeply and sincerely. But It would be a mistake to think that the Russia's appetites are limited to Ukraine only