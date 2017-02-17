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Порошенко вказав на неможливість врегулювання конфлікту в Донбасі "за спиною" у Києва

17 лютого в 19:35

Президент України нагадав світовій спільноті про Мюнхенську угоду 1938 року, яке стало прологом до Другої світової війни.

Порошенко Мюнхен
Порошенко у Мюнхені порівняв Путіна з Гітлером
Президент України Петро Порошенко під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив, що врегулювання конфлікту в Донбасі неможливо без участі офіційного Києва, і закликав європейських лідерів до єдності.

На початку свого виступу голова на панельній дискусії "Майбутнє Заходу: крах або повернення?" глава держави згадав колишнього британського прем'єр-міністра Невілла Чемберлена – одного з ініціаторів Мюнхенської угоди 1938 року, повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко на своїй сторінці в Twitter увечері в п'ятницю, 17 лютого.

"Я привіз вам мир", – заявив Чемберлен після підписання договору про передачу Судетської області Чехословаччини Німеччині на вимогу Адольфа Гітлера, але це угода стало прологом до Другої світової війни.

 

Порошенко заявив, що заохочення агресора не відповідає інтересам Заходу.

"Путін ненавидить Україну. Він вважає, що Україна не має своєї ідентичності. Але було б помилкою вважати, що Росія обмежиться Україною", – зазначив президент. За його словами єдиним "гріхом" України в очах російського керівництво є її прагнення до незалежності і демократичних цінностей.

 

"Ніяких домовленостей про Україну без участі України. Будь-яка угода з Путіним "за спиною" України призведе до ескалації", – заявив президент України.

Порошенко підкреслив, що Захід не повинен відмовлятися від санкційного тиску на Росію.

"Санкції – це наші активи, а не зобов'язання. Вони є демонстрацією нашої сили, якщо вони застосовуються, але вони є і демонстрацією нашої слабкості, якщо їх скасувати. Зменшити дипломатичний тиск на Росію або пом'якшення санкцій до того, як Росія піде з Донбасу чи Криму, - все це буде заохоченням агресії", – пояснив глава держави.

"Підтримка України – це єдиний спосіб зупинити агресію і змусити РФ поважати міжнародне право і світовий порядок", – додав Порошенко.

Український президент закликав європейських лідерів до єдності і заявив про неприпустимість повторення помилок минулого.

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Як повідомлялося, під час візиту до Мюнхена 17-18 лютого президент України Петро Порошенко має намір зустрітися з віце-президентом США Майком Пенсом, президентом Польщі Анджеєм Дудою та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Зустрічі заплановані в рамках 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Порошенко Мюнхен санкції ЄС НАТО
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