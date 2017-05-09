Порошенко висловився за продовження міжнародних санкцій проти Росії

Президент України виступив за глобальний вплив на Москву.

Порошенко вважає необхідним продовжити санкції для Росії Primakov / Depositphotos

Президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 у червні продовжать санкції проти Росії.

"Сподіваюся, що вже в червні буде прийнято одноголосне рішення, як в рамках ЄС, так і Великою сімкою, про подальше продовження санкцій проти країни-агресора", - сказав Порошенко під час акції "Перша хвилина світу" в Києві ввечері 8 травня.

Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до миру.

Нагадаємо, 13 березня ЄС продовжив санкції проти Росії, які були введені за порушення територіальної цілісності України, ще на шість місяців. Санкції введені проти 150 фізичних і 37 юридичних осіб.

Обмеження, введені в березні 2014 року, включають заморожування рахунків, фінансових активів і заборону на в'їзд до країн Європейського Союзу.