Порошенко висловився за продовження міжнародних санкцій проти Росії

Президент України виступив за глобальний вплив на Москву.
"Сподіваюся, що вже в червні буде прийнято одноголосне рішення, як в рамках ЄС, так і Великою сімкою, про подальше продовження санкцій проти країни-агресора", - сказав Порошенко під час акції "Перша хвилина світу" в Києві ввечері 8 травня.
Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до миру.
Нагадаємо, 13 березня ЄС продовжив санкції проти Росії, які були введені за порушення територіальної цілісності України, ще на шість місяців. Санкції введені проти 150 фізичних і 37 юридичних осіб.
Обмеження, введені в березні 2014 року, включають заморожування рахунків, фінансових активів і заборону на в'їзд до країн Європейського Союзу.Інтерфакс-Україна