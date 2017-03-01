Порошенко висловив Штайнмаєру надію про продовження санкцій проти Росії в березні

Порошенко також привітав Штайнмаєра з посадою президента Німеччини.
Порошенко також підкреслив роль Німеччини у відновленні суверенітету і територіальної цілісності України. Крім того, президент запросив Штайнмаєра з офіційним візитом в Україну.Франка-Вальтера Штайнмаєра президентом Німеччини. За екс-міністра закордонних справ проголосували 931 зі 1260 членів Федеральних Зборів. Його кандидатуру підтримала правляча коаліція СДПН і ХДС/ХСС. Інавгурація нового президента призначена на 19 березня. DT.UA