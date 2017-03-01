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Порошенко висловив Штайнмаєру надію про продовження санкцій проти Росії в березні

1 березня в 16:34

Порошенко також привітав Штайнмаєра з посадою президента Німеччини.

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Порошенко привітав Штайнмаєра з посадою президента Німеччини
Сайт президента України
Петро Порошенко привітав нового німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра з посадою президента Німеччини під час телефонної розмови з німецьким колегою. Порошенко також сказав про те, що він очікує продовження "кримського пакету" санкцій проти Росії.

Порошенко також підкреслив роль Німеччини у відновленні суверенітету і територіальної цілісності України. Крім того, президент запросив Штайнмаєра з офіційним візитом в Україну.

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У неділю, 12 лютого, депутати Бундестагу обрали соціал-демократа Франка-Вальтера Штайнмаєра президентом Німеччини. За екс-міністра закордонних справ проголосували 931 зі 1260 членів Федеральних Зборів. Його кандидатуру підтримала правляча коаліція СДПН і ХДС/ХСС. Інавгурація нового президента призначена на 19 березня.

За матеріалами: DT.UA
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Теги президент Порошенко Німеччина Штайнмаєр Україна
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