Порошенко висловив Штайнмаєру надію про продовження санкцій проти Росії в березні

Порошенко також привітав Штайнмаєра з посадою президента Німеччини.

Порошенко привітав Штайнмаєра з посадою президента Німеччини Сайт президента України

Петро Порошенко привітав нового німецького президентаз посадою президента Німеччини під час телефонної розмови з німецьким колегою. Порошенко також сказав про те, що він очікує продовження "кримського пакету" санкцій проти Росії.

Порошенко також підкреслив роль Німеччини у відновленні суверенітету і територіальної цілісності України. Крім того, президент запросив Штайнмаєра з офіційним візитом в Україну.

У неділю, 12 лютого, депутати Бундестагу обрали соціал-демократапрезидентом Німеччини. За екс-міністра закордонних справ проголосували 931 зі 1260 членів Федеральних Зборів. Його кандидатуру підтримала правляча коаліція СДПН і ХДС/ХСС. Інавгурація нового президента призначена на 19 березня.