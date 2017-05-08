Порошенко в День пам'яті і примирення нагадав про підступне вторгнення Росії в Україну

За його словами, внесок українців у перемогу у Другій світовій війні безперечний.

Порошенко нагадав про агресію Росії в День пам'яті і примирення. president.gov.ua

Президент Петро Порошенко під час відкриття фотовиставки "Четверте покоління", прясвяченій Дню перемоги у Другій світовій війні, нагадав про військову агресію Росії проти України.

"Коли наші діди й прадіди в сорок четвертому та в сорок п'ятому наступали на Берлін, вони тоді й гадки не мали, і в найжахливіших снах уявити собі не могли, що через 70 років своє військо в Україну пришле Москва і холоднокровно вбиватиме їхніх онуків та правнуків", - сказав він.

Порошенко також підкреслив, що український народ зробив великий внесок у перемогу антигітлерівської коаліції в часи Другої світової війни.

"Висловлюю нашу глибоку повагу і шану усім борцям проти нацизму. Низький уклін вам за ваш подвиг, за вашу перемогу, дорогі ветерани!" - сказав президент.

Тим часом, сьогодні секретар РНБО України Олександр Турчинов у зверненні з нагоди Дня пам'яті і примирення назвав війну України проти російської агресії "Вітчизняною", оскільки українським солдатам доводиться боронити свою Вітчизну.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні відзначають День пам'яті і примирення. Свято відзначається в день капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року. Дні пам'яті та примирення, які проводяться 8 і 9 травня, були проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 22 листопада 2004 року, приуроченої до 60-річчя закінчення Другої світової війни.