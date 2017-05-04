Порошенко та Дуда логоворились про координацію легалізації поховань в Україні та Польщі

Дуда Порошенко пообіцяв не допустити руйнування українських пам'яток у Польщі.

Домовленість про легалізацію місць поховання в Україні та Польщі досягнута на рівні глав держави Петро Порошенко/Facebook

Президенти України та Польщі Петро Порошенко й Анджей Дуда домовилися скоординувати дії з легалізації українських поховань у Польщі та польських поховань в Україні у зв'язку з випадками

Під час телефонної розмови в середу, 3 травня, глави держав пообіцяли один одному забезпечити належну опіку на державному рівні у відповідності з двосторонньою угодою про збереження місць пам'яті, повідомляє прес-служба президента України.

Порошенко рішуче засудив руйнування пам'ятника бійцям Української повстанської армії в Грушовичах поблизу Перемишля, і вказав на неприпустимість наруги над державними символами України.

Дуда, у свою чергу, пообіцяв особисто розглянути цей інцидент і дати йому належну оцінку з тим, щоб не допустити подібних випадків у майбутньому.

У зв'язку з 70-ми роковинами операції "Вісла" український президент висловив надію на послідовність польської сторони в засудженні цього злочину комуністичного режиму, в результаті якого 140 тисяч українців були примусово виселені зі своїх будинків у Східній Польщі.

Крім того, Порошенко привітав Дуду з 226-ю річницею Конституції Речі Посполитої і запросив польського президента до Києва.

Нагадаємо, 26 квітня вандали зруйнували пам'ятник воїнам УПА на кладовищі села Грушовичи біля Перемишля. Демонтаж пам'ятника проводився за згодою місцевого самоврядування, поліція не втручалася. Раніше монумент не раз ставав мішенню вандалів, а з 2014 року в Польщі було скоєно 15 актів наруги над місцями пам'яті українського народу та українськими похованнями.

Український інститут національної пам'яті зажадав від Варшави відкритого і прозорого розслідування всіх цих фактів, а також ініціював припинення легалізації польських меморіальних об'єктів, яких на території України налічується 105.