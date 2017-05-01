Порошенко схвалив ратифікацію угоди про уникнення подвійного оподаткування з Мальтою

Угоду напередодні ратифікувала Верховна Рада.

Порошенко схвалив закон про ратифікацію конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Мальтою Сайт президента України

Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію конвенції між Україною та Мальтою про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи. Документ є важливою правовою базою для торговельних відносин між країнами та сприятиме поглибленню співробітництва в торговельно-економічній та інвестиційній сферах, зазначається на сайті президента.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ратифікувала Конвенцію між урядом України і урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи.

Детальніше про трансфертне ціноутворення через такі країни, як Австрія, Гваделупа, Грузія, Ліван, Люксембург, Мальта, Марокко, ОАЕ, Республіка Сінгапур, Швейцарія, Ямайка, читайте в матеріалі "

" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".