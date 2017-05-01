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Порошенко схвалив ратифікацію угоди про уникнення подвійного оподаткування з Мальтою

1 травня в 11:57

Угоду напередодні ратифікувала Верховна Рада.

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Порошенко схвалив закон про ратифікацію конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Мальтою
Сайт президента України
Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію конвенції між Україною та Мальтою про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи. Документ є важливою правовою базою для торговельних відносин між країнами та сприятиме поглибленню співробітництва в торговельно-економічній та інвестиційній сферах, зазначається на сайті президента.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ратифікувала Конвенцію між урядом України і урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи.

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Детальніше про трансфертне ціноутворення через такі країни, як Австрія, Гваделупа, Грузія, Ліван, Люксембург, Мальта, Марокко, ОАЕ, Республіка Сінгапур, Швейцарія, Ямайка, читайте в матеріалі "Великі наслідки маленьких змін, або Трансфертне ціноутворення по-українськи" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги податкова Україна Порошенко Мальта
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