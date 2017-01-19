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Порошенко розраховує зустрітися з Трампом у лютому

19 січня в 09:42

У ході телефонної розмови обраний президент США цікавився ситуацією в Донбасі.

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Порошенко може зустрітися з Трампом у лютому
Flickr/Петро Порошенко
Президент України Петро Порошенко сподівається зустрітися з обраним президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні в лютому 2017 року.

"Подивіться, в першу чергу, ми користуємося сильною підтримкою обох партій в США. Я абсолютно впевнений, що продовження нашої співпраці з США буде дуже ефективним", - сказав він в інтерв'ю The Wall Street Journal в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Глава української держави висловив думку, що новий американський уряд буде продовжувати підтримувати Україну.

Президент також повідомив, що в ході телефонної розмови з Трампом новообраний президент США цікавився подіями в Україні, зокрема ситуацією Донбасі.

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Крім того, Порошенко в інтерв'ю заявив, що впевнений у продовженні ефективного співробітництва між Україною та США. За його словами, у двох країн спільні цінності та інтереси.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги США президент Порошенко Донбас Трамп
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