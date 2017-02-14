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Порошенко провів кадрові перестановки в СБУ

14 лютого в 19:38

У Херсонській, Сумській, Миколаївській, Тернопільській та Запорізькій областях змінилися начальники управлінь СБУ.

Порошенко СБУ
Президент зробив кадрові призначення в СБУ
Президент України Петро Порошенко призначив начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олексія Петрова, звільнивши з цієї посади Віталія Найду.

Указом президента начальником управління СБУ в Херсонській області призначений Данило Доценко, управління СБУ в Сумській області - Владислав Косинський, управління СБУ в Миколаївській області - Олексій Лях, управління СБУ в Тернопільській області - Віталій Найда, управління СБУ в Запорізькій області - Олександр Хилько.

Указом президента звільнений з посади начальника управління СБУ в Херсонській області Олег Зубков, управління СБУ в Сумській області - Юрій Гончаров, управління СБУ в Миколаївській області - Олександр Калінін, управління СБУ в Тернопільській області - Олексій Ушанов, управління СБУ в Запорізькій області - Олександр Шмитько.

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У червні 2016 року президент України Петро Порошенко повідомив, що українські правоохоронці змогли попередити 300 терористичних актів, спрямованих на дестабілізацію всередині України.

За матеріалами: DT.UA
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Теги СБУ президент Порошенко
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