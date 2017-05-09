Порошенко проанонсував створення меморіалу пам'яті війни з Росією

Він наголосив, що Україну зараз від російських сил захищають онуки як червоноармійців, так і бійців УПА.

Порошенко проанонсував створення нового меморіалу в Києві. president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко оголосив про створення нового меморіалу на території Національного музею України у Другій світовій війні в Києві.

"Саме на цій території ми створимо Меморіальний комплекс в пам'ять про нашу оборонну війну з агресивною Росією. Разом з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні – це стане єдиним Меморіалом українських героїв", – сказав він, повідомляє "Радіо Свобода".

Він також нідмітив, що сьогодні від російської агресії Україну захищають разом онуки і тих, хто в часи Другої світової війни служив у лавах Червоної армії, і тих, хто був бійцем УПА.

"Ми категорично відкидаємо спроби Москви використовувати перемогу над нацизмом в Другій світовій війні для задоволення її реваншистських, імперських та експансіоністських потреб. Друга світова війна закінчилася 72 роки тому, а Кремль все ще поривається командувати Україною неначе чотирма українськими фронтами сорокових років минулого століття", – сказав Порошенко.

Нагадаємо, що в Україні сьогодні відзначають День перемоги над нацизмом. Це державне свято з'явилося в результаті прийняття 9 квітня 2015 Верховною Радою України. Цього року воно вже відзначилося випадками сутичок. Зокрема, у Запоріжжі на День перемоги сталася сутичка біля мерії. Учасники акції "Безсмертний полк" принесли з собою заборонений в Україні прапор СРСР, чим розлютили патріотично налаштованих активістів. Сході інциденти сталися в Харкові і Одесі.

Стежте за перебігом подій у Києві в День перемоги над нацизмом в онлайн-трансляції на DT.UA.