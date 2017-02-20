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Порошенко призначив послом України в Білорусі дипломата Кизима

20 лютого в 14:56

За останні півроку президент вже призначив послів в Словаччині, Чехії, Туреччини, Грузії та Білорусі.

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Порошенко через два роки вирішив призначити посла в Білорусі
Сайт президента України
Президент Петро Порошенко своїм указом призначив Ігоря Кизима послом України в Білорусі.

Нагадаємо, що Порошенко відкликав посла Білорусі Михайла Єжеля у квітні 2015 року, призначивши тимчасовим повіреним у справах України в Білорусі Валерія Джигуна.

Кизим, 1961 р. н. – український дипломат, тимчасовий повірений у справах України у Великої Британії (2014-2015).

У серпні 2016 року Порошенко призначив новим послом України в Туреччині директора Департаменту консульської служби МЗС Андрія Сибігу. У листопаді Порошенко призначив послом України в Словацькій Республіці дипломата Юрія Мушку. У січні 2017 року президент Порошенко звільнив Євгена Перебийноса з посади посла України в Латвії і призначив його послом у Чеській республіці.

У лютому 2017 року Порошенко призначив послом України в Грузії заступника міністра оборони Ігоря Долгова.

За матеріалами: DT.UA
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Теги посол Порошенко Білорусь
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