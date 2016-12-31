Порошенко приїхав до Широкиного привітати морпіхів із Новим роком

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Командний пункт також відвідали міністр оборони і начальник Генштабу.

Порошенко привіз Маккейна в Широкіно і подарував йому український "Форт" Петро Порошенко/Facebook

Президент Українив суботу, 31 грудня, прибув на командний пункт у Широкиному Донецької області (сектор М), щоб привітати військовослужбовців, що виконують бойові завдання в зоні АТО, з Новим роком.

Разом із главою держави Широкине відвідали американські сенатори Джон Маккейн, Ліндсі Грем і Емі Клобучар, посол США в Україні Марі Йованович, секретар РНБО Олександр Турчинов, міністр оборони Степан Полторак і начальник Генштабу Віктор Муженко.

Як повідомила прес-служба глави держави, президент поспілкувався з особовим складом 36-ї окремої бригади морської піхоти, привітав українських вояків із прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим і вручив новорічні подарунки.

Порошенко "прийняв доповідь керівника штабу щодо ситуації в районі проведення антитерористичної операції, у тому числі в секторі М, де продовжують обстріли позицій українських військових з боку проросійських терористів", – сказано в повідомленні.

Крім того, український президент вручив нагородну зброю американським сенаторам.

Напередодні президент України Петро Порошенко запропонував сенаторам Джону Маккейну, Ліндсі Грему й Емі Клобучар, які прибули з офіційним візитом до України, відвідати зону АТО, щоб вони могли переконатися у провокаціях бойовиків.

Крім того, Порошенко нагородив сенатора Джона Маккейна орденом Свободи і відзначив орденом Ярослава Мудрого сенатора Ліндсі Грема за вагомий особистий внесок у зміцнення відносин між Україною і Сполученими Штатами Америки під час зустрічі з делегацією США.