Порошенко привітав "великого друга України" Штайнмаєра з обранням президентом ФРН

Штайнмаєр переміг на виборах президента ФРН вже в першому турі. Порошенко розраховує на продовження співпраці.
"Сердечно вітаю Франка-Вальтера Штайнмайєра – великого друга України з обранням Федеральним президентом ФРН!" – написав він у своєму твіттері.
Порошенко також висловив сподівання на "продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об'єднаної Європи - демократичної та вільної".
Розраховую на продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об'єднаної Європи - демократичної та вільної— Петро Порошенко (@poroshenko) 12 лютого 2017 р.
Як повідомлялося, екс-міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмєр обраний новим президентом Німеччини. За його кандидатуру проголосувало 931 з 1260 членів Федеральних зборів Німеччини.DT.UA