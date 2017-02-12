Порошенко привітав "великого друга України" Штайнмаєра з обранням президентом ФРН

Штайнмаєр переміг на виборах президента ФРН вже в першому турі. Порошенко розраховує на продовження співпраці.

На думку Порошенка, пост президента Німеччини зайняв великий друг України

Президент Українипривітав Франка-Вальтера Штайнмаєра з обранням на пост президента Німеччини.

"Сердечно вітаю Франка-Вальтера Штайнмайєра – великого друга України з обранням Федеральним президентом ФРН!" – написав він у своєму твіттері.

Порошенко також висловив сподівання на "продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об'єднаної Європи - демократичної та вільної".

Розраховую на продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об'єднаної Європи - демократичної та вільної — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 лютого 2017 р.

Як повідомлялося, екс-міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмєр обраний новим президентом Німеччини. За його кандидатуру проголосувало 931 з 1260 членів Федеральних зборів Німеччини.