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Порошенко привітав "великого друга України" Штайнмаєра з обранням президентом ФРН

12 лютого в 17:04

Штайнмаєр переміг на виборах президента ФРН вже в першому турі. Порошенко розраховує на продовження співпраці.

Франк-Вальтер Штайнмайер
На думку Порошенка, пост президента Німеччини зайняв великий друг України
Президент України Петро Порошенко привітав Франка-Вальтера Штайнмаєра з обранням на пост президента Німеччини.

"Сердечно вітаю Франка-Вальтера Штайнмайєра – великого друга України з обранням Федеральним президентом ФРН!" – написав він у своєму твіттері.

Порошенко також висловив сподівання на "продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об'єднаної Європи - демократичної та вільної".

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Як повідомлялося, екс-міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмєр обраний новим президентом Німеччини. За його кандидатуру проголосувало 931 з 1260 членів Федеральних зборів Німеччини.

За матеріалами: DT.UA
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Теги президент Порошенко Штайнмаєр
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