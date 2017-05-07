Порошенко привітав Макрона з перемогою

За словами президента, Україна отримала надійного союзника в нормандському форматі.

Порошенко радий перемозі Макрона Сайт президента України

Президент України Петро Порошенко привітав з перемогою на президентських виборах Франції Еммануеля Макрона , про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Вибір французького народу - це яскраве свідчення перемоги програми Європи свободи над альтернативної Європою націоналізму. Україна завжди буде надійним партнером Франції на цьому шляху!", - заявив Порошенко.

Він подякував Макрона за "безкомпромісну підтримку України в умовах російської агресії".

"З цією перемогою Україна отримала надійного союзника в нормандської форматі, в боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності", - заявив Порошенко.

Кандидат від партії "Національний фронт" Марін Ле Пен визнала перемогу на президентських виборах у Франції кандидата від центристів Еммануель Макрона.

Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, проходить другий тур виборів президента Франції, в якому змагаються незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа екс-голова "Національного фронту" Марін Ле Пен. Дільниці відкрилися з 8 ранку за місцевим часом.

У першому турі переміг Макрон з результатом 24%, тоді як у Ле Пен отримала 21,7% підтримки. Лідери від двох "класичних" партій Франсуа Фійон і Бенуа Амон підтримали Макрона, тоді як Меланшон утримався від публічної підтримки якогось кандидата.

Детальніше про кандидатів у президенти Франції читайте в матеріалі ZN.UA "Макрон проти Ле Пен: що важливо знати про кандидатів у президенти Франції".