Порошенко попередив про розчарування українців у ЄС через зволікання із безвізовим режимом

Президент нагадав, що Україна виконала всі умови Європейського Союзу, необхідні для візової лібералізації.

Президент висловив надію на ратифікацію Угоди про Асоціацію з ЄС у 2017 році president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко нагадав європейським дипоматам, що Україна виконала всі умови ЄС для візової лібералізації, і попередив, що відкладаннясприяє розчаруванню українців у Євросоюзі.

"Далі відкладати - кричуще несправедливо, тому, що українці заплатили високу ціну. І небезпечно, так як подальші нічим не аргументовані зволікання підривають віру українців у Європу, чого, власне й домагається Росія", – заявив президент на щорічній зустрічі з іноземними послами в понеділок, 16 січня, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко зазначив, що завдяки зусиллям політиків і дипломатів Україні та ЄС вдалося узгодити механізм ратифікації Угоди про Асоціацію, незважаючи на результати референдуму в Нідерландах.

"Завдяки нашим спільним зусиллям в 2016 році вдалося знайти формулу для розблокування ратифікації Угоди про Асоціацію з ЄС. У 2017 році ми повинні нарешті вирішити це питання. По-перше, повинні зробити Угоду про Асоціацію юридично доконаним фактом. По-друге, українці повинні нарешті отримати право здійснювати безвізові поїздки до країн ЄС", – підкреслив президент.

Раніше стало відомо, що у ЄС прогнозують отримання Україною безвізового режиму до червня. А голова Верховної Ради Андрій Парубій на початку 2017 року заявив про те, що Європейський Парламент повинен найближчими місяцями прийняти остаточне рішення про надання Україні безвізового режиму.