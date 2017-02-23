Порошенко подякував парламенту Нідерландів за ратифікацію Угоди про асоціацію

Президент України назвав Угоду взаємовигідним проектом.

Порошенко розраховує на швидку ратифікацію асоціації Сенатом і урядом Нідерландів president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко позитивно оцінив ратифікацію Угоди проПалатою представників парламенту Нідерландів, вказавши на переваги договору для сторін, що його підписали.

"Вітаю рішення нижньої палати парламенту Нідерландів про ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Спасибі Марку Рютте і парламентській більшості за далекоглядну позицію та підтримку взаємовигідного проекту. Очікуємо на рішення Сенату", – сказано в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці глави держави у Facebook увечері у четвер, 23 лютого.

Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.

Голосування відбулося в останній можливий день, оскільки в п'ятницю Палата представників припиняє роботу до завершення виборів і відновить засідання вже в новому складі.

Як повідомлялося, Нідерланди планували ратифікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.