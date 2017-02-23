Порошенко подякував парламенту Нідерландів за ратифікацію Угоди про асоціацію

Президент України назвав Угоду взаємовигідним проектом.
"Вітаю рішення нижньої палати парламенту Нідерландів про ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Спасибі Марку Рютте і парламентській більшості за далекоглядну позицію та підтримку взаємовигідного проекту. Очікуємо на рішення Сенату", – сказано в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці глави держави у Facebook увечері у четвер, 23 лютого.
Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.
Голосування відбулося в останній можливий день, оскільки в п'ятницю Палата представників припиняє роботу до завершення виборів і відновить засідання вже в новому складі.
Як повідомлялося, Нідерланди планували ратифікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.DT.UA