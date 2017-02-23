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Порошенко подякував парламенту Нідерландів за ратифікацію Угоди про асоціацію

23 лютого в 20:54

Президент України назвав Угоду взаємовигідним проектом.

Нидерланды
Порошенко розраховує на швидку ратифікацію асоціації Сенатом і урядом Нідерландів
president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко позитивно оцінив ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС Палатою представників парламенту Нідерландів, вказавши на переваги договору для сторін, що його підписали.

"Вітаю рішення нижньої палати парламенту Нідерландів про ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Спасибі Марку Рютте і парламентській більшості за далекоглядну позицію та підтримку взаємовигідного проекту. Очікуємо на рішення Сенату", – сказано в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці глави держави у Facebook увечері у четвер, 23 лютого.

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Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.

Голосування відбулося в останній можливий день, оскільки в п'ятницю Палата представників припиняє роботу до завершення виборів і відновить засідання вже в новому складі.

Як повідомлялося, Нідерланди планували ратифікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Порошенко Нідерланди асоціація ЄС
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