Порошенко підписав закон про Вищу раду правосуддя

Закон покликаний ліквідувати політичну складову в судовій гілці влади. Особливо у системі призначення та зняття суддів, а також видачі згоди на їх арешт і затримання.

Підписання закону дозволить Вищій раді правосуддя почати роботу вже в 2017 році Сайт президента України

Президент України Петро Порошенко підписав закон "" у вівторок, 3 січня, повідомляє прес-служба президента.

Підписання відбулося під час зустрічі Порошенка з головою Вищої ради юстиції Ігорем Бенедисюком і заступником Голови Адміністрації Президента Олексієм Філатовим.

За словами Петра Порошенка, минулий рік виявився визначальним у рішучих діях, спрямованих на реформування судової системи країни. Були затверджені і набрали чинності конституційні зміни в частині правосуддя, створено новий державний орган - Вищу раду правосуддя.

"Орган, який прибирає політичну складову у судовій гілці влади, в першу чергу, з механізмів призначення, переведення та звільнення суддів, надання згоди на затримання чи арешт судді", - підкреслив президент.

Порошенко висловив вдячність депутатам Верховної Ради України, які прислухалися до пропозиції і підтримали відповідний закон в максимально стислі терміни (документ затверджено ВРУ 21 грудня – ред.), що дозволить Вищій раді правосуддя повноцінно працювати вже в 2017 році.

За словами президента, партнери України з Ради Європи і Європейського Союзу схвалили і підтримали закон. Створення Вищої ради правосуддя – важливий крок на шляху реформ судової системи України, вважає він.

"Вважаю, що це рішучі дії щодо забезпечення одного з ключових прав українських громадян – права на справедливість, права на справедливий суд", - зазначив Порошенко.

Крім того, голова держави підписав Закон про внесення змін в Бюджетний кодекс, який повинен буде забезпечити фінансування нового конституційного органу.

Нагадаємо, що Верховна Рада україни 2 червня прийняла зміни до Конституції в частині правосуддя, а також пов'язаний закон "Про судоустрій і статус суддів". Замість Вищої ради юстиції в Україні з'явиться Вища рада правосуддя, повноваження якої будуть ширше, ніж у ВРЮ.

Зміни до Конституції в частині правосуддя вступили в силу з 30 вересня. Президентський законопроект про Вищу раду правосуддя зареєстрований в Раді 23 вересня і визначений головою держави як невідкладний.