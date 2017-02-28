Порошенко підбив підсумок головування України у РБ ООН

Президент України побажав удачі британського головування в Раді Безпеки у березні.

Президент розповів про здобутки української дипломатії в ООН Сайт президента України

Президент України Петро Порошенко привітав українських дипломатів із успішним завершенням головування у

"Дякую всім нашим партнерам за дружню підтримку, єдність і солідарність з Україною у цей відповідальний період. За ініціативою України вдалося більш активно залучити Раду Безпеки ООН до вирішення проблем миру і безпеки на європейському континенті", – сказано в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці глави держави у Facebook ввечері у вівторок, 28 лютого.

Президент зазначив, що багато в чому завдяки активності української делегації в ООН світова спільнота звернула увагу на загострення ситуації в Донбасі, зокрема, на обстріли Авдіївки російськими терористами.

"Відтепер слово "Авдіївка" увійшло в міжнародний лексикон як символ героїзму українського війська, незборимості духу українців і цинізму російської агресії. Україна спільно з партнерами рішуче засудила російську агресію на Донбасі і окупацію Криму і підкреслила важливість збереження санкцій щодо Росії до відновлення територіальної цілісності України", - підкреслив Порошенко.

Глава держави нагадав, що Рада безпеки ООН прийняла внесену Україною резолюцію про захист критичної інфраструктури від терористичних атак.

Порошенко побажав успіхів і пообіцяв підтримку британському головуванню в Раді Безпеки ООН у березні.

Нагадаємо, в лютому головування в Раді Безопасности ООН перейшло України.

У березні РБ ООН очолить Британія.

Рада Безпеки складається з 15 членів Організації. Великобританія, КНР, Франція, РФ і США є постійними членами РБ. Ще 10 непостійних членів обираються Генасамблеєю на два роки. Кожен рік проводиться заміна п'яти з десяти непостійних членів.