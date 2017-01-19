Порошенко обговорив з Рютте долю Угоди про асоціацію України з ЄС

Президент України зустрівся з нідерландським прем'єром у Давосі.

Порошенко знову поговорив з Рютте про Угоду про асоціацію Сайт президента України

Рішення грудневого засідання Європейської Ради відкривають перспективи для завершення Нідерландами процесу ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС , заявив президент України Петро Порошенко.

Як повідомляє прес-служба Президента України, дане питання обговорювалося на зустрічі Порошенка з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Давосі.

Наголошується, що глава нідерландського уряду підтвердив підтримку України в питанні необхідності продовження антиросійських санкцій до повного виконання Мінських угод та відновлення територіальної цілісності держави, включаючи Крим. Крім цього, Амстердам виступає за якнайшвидше введення безвізового режиму для України.

Сторони також узгодили свої зусилля із притягнення до відповідальності винних у знищенні літака Малайзійських авіаліній MH17.

Раніше в інтерв'ю Financial Times прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте чітко позначив свої вимоги щодо ратифікації українсько-європейської угоди. Він наполягає, що документ не повинен надавати ніяких оборонних гарантій Україні і не обіцяти можливості вступу країни в ЄС.

Угода між Україною та ЄС передбачає поглиблення політичних, економічних і торгових зв'язків між сторонами. Але в Нідерландах побоюються, що вона може зобов'язати країну надавати фінансову або військову підтримку Києву.

Раніше Рютте повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли домовленості з Нідерландами щодо ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС.

На сьогоднішній день Нідерланди є єдиною країною Євросоюзу, яка не ратифікувала угоду. За підсумками референдуму в квітні минулого року понад 60% виборців висловилися проти угоди з Україною.

Докладніше читайте в статті Тетяни Сіліної "Врятують або знищать Нідерланди асоціацію України з ЄС?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".