Порошенко обговорив з американськими конгресменами реформи і санкції проти Росії

Особливу увагу співрозмовники приділили просування реформ в Україні.

Американські конгресмени відвідали Порошенко у вівторок president.gov.ua

Президент Україниу вівторок, 21 лютого, зустрівся з американським сенатором Річардом Дурбіном і конгресменом Майклом Квіглі. Співрозмовники обговорили реформи в Україні, ситуацію в Донбасі та санкції проти Росії, повідомляє прес-служба глави держави.

Український президент висловив представникам Конгресу США подяку за тверду і послідовну двопартійну підтримку України з боку обох палат американського парламенту у протидії російської агресії.

Порошенко поінформував співрозмовників про ескалацію ситуації в Донбасі, провокації та порушення режиму припинення вогню з боку російських терористів.

Сторони погодилися з необхідністю збереження та посилення міжнародних санкцій проти Росії до повного виконання Мінських домовленостей і відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи Крим.

Особливу увагу співрозмовники приділили питанням реалізації реформ в Україні за підтримки США.

Порошенко підкреслив важливість прийняття Конгресом США законів і резолюцій на підтримку України, проекти яких зараз знаходяться на розгляді в обох палатах американського парламенту.

Нагадаємо, під час участі у роботі Мюнхенської конференції з безпеки президент України Петро Порошенко зустрівся з віце-президентом США Майком Пенсом і обговорив з ним координацію дій щодо ситуації на сході України і російської окупації територій на Донбасі, а також координацію ефективних кроків і формування української порядку денного переговорів з РФ.