Порошенко обговорив угоду про ЗВТ із головою МЗС Туреччини

Порошенко і Чавушоглу обговорили порядок денний наступного засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною, яке відбудеться навесні.

Мевлют Чавушоглу відвідав Київ president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко у четвер, 9 лютого, зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Співрозмовники обговорили порядок денний наступного засідання Стратегічної ради високого рівня двох країн, яке відбудеться навесні, а також укладення договору про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною, повідомляє прес-служба глави держави.

Чавушоглу запевнив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність і державний суверенітет України і не визнає незаконну анексію Криму Росією.

У березні 2016 року під час візиту до Туреччини президента Петра Порошенка Київ і Анкара домовилися поглиблювати стратегічне партнерство для забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні. Як зазначив тоді Порошенко, сторони розглядають стратегічне партнерство не як гасло, а як цілком конкретну категорію.

Нагадаємо, 16 травня 2016 року Україна і Туреччина затвердили план військового співробітництва до 2020 року. Також стало відомо, що українська армія вже отримала від турецької сторони допомогу на суму близько мільйона доларів.

Раніше повідомлялося, що Україна і Туреччина об'єднають зусилля для деокупації Криму. Питання анексії українського півострова Росією було одним з ключових як під час переговорів глав двох держав у вузькому форматі, так і під час П'ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.