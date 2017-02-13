Порошенко обговорив ситуациию в Донбасі з президентом Словенії

Борут Пахор відвідав Київ у рамках свого міжнародного турне.

Україну відвідав президент Словенії Сайт президента України

Президент Українизустрівся з президентом Республіки Словенія Борутом Пахором. Він завітав в Україну в рамках свого міжнародного турне після візитів до Берліна і Москви. Порошенко докладно поінформував співрозмовника про останній загостренні ситуації на Донбасі у зв'язку з обстрілами Авдіївки з боку російсько-терористичних військ, повідомляє прес-служба глави української держави.

Президенти відзначили, що для досягнення прогресу в переговорному процесі з політичного врегулювання в Донбасі повинні бути виконані першочергові елементи Мінських домовленостей в частині безпеки, насамперед, повне та остаточне припинення вогню і відведення важких озброєнь.

Порошенко також підкреслив важливість збереження послідовної санкційної політики ЄС щодо Росії до повного відновлення незаконно порушених суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно-визнаних кордонах, включаючи Крим. "Спасибі за сильну і надійну позицію щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, за тверду позицію в питанні забезпечення європейської єдності, включаючи санкції, а також за чітку позицію щодо незаконної анексії Криму", - зазначив Порошенко.

Крім того, Порошенко подякував Пахора за активну підтримку Словенії у питанні якнайшвидшого введення ЄС безвізового режиму для громадян України.

Також президенти домовилися активізувати роботу з метою відновлення прямого авіаційного сполучення між Любляною і Києвом.

Як повідомлялося, Порошенко відвідав Словенію з офіційним візитом у листопаді 2016 року.