Порошенко обговорив із Шульцем санкції проти Росії та безвізовий режим

Голова держави подякував екс-президента Європарламенту на послідовну підтримку України.

Порошенко подякував Шульцу за підтримку України

Президент Українизустрівся з колишнім головою Європейського Парламенту Мартіном Шульцем на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомила прес-служба глави держави в середу, 18 січня.

Співрозмовники обговорили продовження санкцій Євросоюзу проти Росії, безвізовий режим і ратифікацію Угоди про Асоціацію Україна-ЄС.

Порошенко подякував Шульцеві за послідовну підтримку територіальної цілісності та державного суверенітету України, а також сприяння в проведенні реформ на посаді президента Європарламенту.

Нагадаємо, 17 січня депутати Європейського Парламенту обрали президентом кандидата від "Європейської народної партії" Антоніо Таяні.

На посаді президента Європарламенту Антоніо Таяні замінив Мартіна Шульца, який обіймав цю посаду з 2014 року.