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Порошенко обговорив із Шульцем санкції проти Росії та безвізовий режим

18 січня в 22:08

Голова держави подякував екс-президента Європарламенту на послідовну підтримку України.

Порошенко Шульц
Порошенко подякував Шульцу за підтримку України
Президент України Петро Порошенко зустрівся з колишнім головою Європейського Парламенту Мартіном Шульцем на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомила прес-служба глави держави в середу, 18 січня.

Співрозмовники обговорили продовження санкцій Євросоюзу проти Росії, безвізовий режим і ратифікацію Угоди про Асоціацію Україна-ЄС.

Порошенко подякував Шульцеві за послідовну підтримку територіальної цілісності та державного суверенітету України, а також сприяння в проведенні реформ на посаді президента Європарламенту.

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Нагадаємо, 17 січня депутати Європейського Парламенту обрали президентом кандидата від "Європейської народної партії" Антоніо Таяні.

На посаді президента Європарламенту Антоніо Таяні замінив Мартіна Шульца, який обіймав цю посаду з 2014 року.

За матеріалами: DT.UA
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Теги санкції ЄС Шульц Порошенко Давос
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