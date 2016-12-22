Порошенко обговорив із Меркель націоналізацію "Приватбанку" та безвізовий режим

Канцлер Німеччини зазначила на важливості ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Лідери України та Німеччини обговорили проблеми тероризму © Bundesregierung

Президент Україниу четвер, 22 грудня, провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомляє прес-служба глави держави.

Глава німецького уряду звернула увагу на важливість ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію Україна-ЄС і завершення всіх процедур для надання Україні безвізового режиму.

Меркель також назвала сміливим і необхідним кроком рішення українського уряду націоналізувати "Приватбанк".

Особливу увагу співрозмовники приділили проблемі тероризму. Порошенко висловив співчуття німецькому народові у зв'язку з терактом на різдвяному ярмарку в Берліні.

"Ми засуджуємо тероризм у всіх його проявах і формах, де б він не відбувався", – підкреслив глава держави.

Меркель, у свою чергу, вказала на важливість припинення вогню в Донбасі та негайного звільнення українських заручників терористами ОРДЛО.

Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли домовленості з Нідерландами щодо ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС.

На сьогоднішній день Нідерланди є єдиною країною Євросоюзу, яка не ратифікувала угоду. За підсумками минулого референдуму в квітні понад 60% виборців висловилися проти договору з Україною.

Докладніше читайте в статті Тетяни Силиной "Врятують або знищать Нідерланди асоціацію України з ЄС?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".