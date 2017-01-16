Порошенко обговорив із Меркель і Олландом ситуацію з українськими заручниками в ОРДЛО та РФ

Лідери трьох держав домовилися продовжити роботу над "дорожньою картою" Мінських угод.

Лідери України, Франції та Німеччини обговорили імплементацію Мінських домовленостей

Президент України Петро Порошенко у понеділок, 16 січня, провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Франсуа Олландом і федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Співрозмовники зійшлися на думці про необхідність продовжувати розробкуімплементації Мінських домовленостей, передає прес-служба глави держави.

Лідери України, Німеччини і Франції обговорили стан виконання Мінських домовленостей і відзначили необхідність досягнення прогресу в реалізації безпекового блоку.

Олланд і Меркель відзначили зусилля України, спрямовані на розблокування процесу звільнення заручників, зокрема передачу бойовикам 15 засуджених, а також на забезпечення водопостачання окремих районів Луганської області.

Український президент звернув увагу лідерів Франції та Німеччини на неприпустимість ситуації з українськими громадянами, яких утримують в заручниках на окупованих територіях й у РФ.

Порошенко в черговий раз подякував Меркель і Олланду за послідовну підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомляла, що бойовики ОРДЛО штучно занижують кількість заручників. "Штучно занижується цифра заручників, ОРДЛО не дає інформації про тих, кого утримує. Наприклад, зараз у списку СБУ, з яким ми працюємо в мінській групі, більше 100 осіб, до осені бойовики підтверджували тільки 20 з цього списку, з вересня вже 48, хоча ми точно знаємо місцезнаходження 58. Але їх ховають, брешуть, що таких немає, а інших взагалі відмовляються шукати", – повідомила політик.

Раніше повідомлялося, що за даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують в заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти. У Мінську тривають переговори про обмін полоненими за формулою "228 на 58", узгодженою з ОБСЄ.

Детальніше про ситуацію із заручниками читайте в матеріалі Валентини Самар "На світло" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".