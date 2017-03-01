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Порошенко обговорив із Джонсоном і Ващиковським безвізовий режим і санкції проти РФ

1 березня в 20:49

Президент поінформував глав МЗС Британії і Польщі про ситуацію в Донбасі.

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Президент подякував Британії і Польщі за підтримку
president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко в середу, 1 березня, зустрівся з міністрами закордонних справ Британії та Польщі Борисом Джонсоном і Вітольдом Ващиковським, повідомляє прес-служба глави держави.

Український президент подякував міністрам за послідовну позицію Лондона  й Варшави у питаннях підтримки українського суверенітету і територіальної цілісності.

Порошенко поінформував Джонсона і Ващиковського про ситуацію в Донбасі. Співрозмовники обговорили імплементацію Мінських домовленостей і збереження санкцій проти Росії.

Особливу увагу учасники зустрічі приділили питанням євроінтеграції України. Порошенко висловив сподівання, що Європарламент найближчим часом проголосує за надання Україні безвізового режиму, що дозволить Раді ЄС прийняти аналогічне рішення. Президент України заявив, що сподівається на швидке завершення ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС парламентом Нідерландів.

Крім того, Порошенко обговорив з Джонсоном офіційний візит до Британії.

Нагадаємо, 28 лютого відбувся успішний тріалог представників Європарламенту, Єврокомісії та Ради ЄС, під час якого було досягнуто попередню угоду про надання безвізового режиму Україні.

Прогнозується, що після проведення переговорів почнеться процедура імплементації інститутами ЄС, і через кілька місяців безвізовий режим набуде чинності.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Порошенко Джонсон Україна ЄС безвізовий режим асоціація
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